x
01 июня 2026
|
последняя новость: 13:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 13:30
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В России после украинских ударов по НПЗ введен запрет на экспорт авиационного керосина

Россия
Война в Украине
Нефть и газ
время публикации: 01 июня 2026 г., 12:39 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 12:43
В России после украинских ударов по НПЗ введен запрет на экспорт авиационного керосина
Wikipedia.org. Фото: Gleb Osokin - Russian AviaPhoto Team

Правительство России ввело запрет на экспорт авиационного керосина – основного топлива для реактивных самолетов. "Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", – говорится в заявлении. Утверждается, что мера является временной – до 30 ноября 2026 года.

"Исключение – партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу постановления о временном ограничении, поставки в рамках межправительственных соглашений, а также топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования", – сообщает правительство.

Отметим, что в России уже действует запрет на экспорт бензина. Непроизводители лишены права вывозить из страны дизельное и судовое топливо. Это происходит на фоне масштабных украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам, по которым экспортируется топливо.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в оккупированном Россией Крыму. Здесь 31 мая были введены талоны на топливо. ВСУ взяли под контроль дронов стратегическую трассу, соединяющую Таганрог с Крымом и идущую вдоль Азовского моря. Цистерны с топливом уничтожаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook