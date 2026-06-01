Мэрилин Монро, главному секс-символу ХХ-го века – 100 лет. Фотогалерея

1 июня 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения Мэрилин Монро американской актрисы, звезды фильмов "В джазе только девушки", "Джентльмены предпочитают блондинок", "Зуд седьмого года". Она прожила всего 36 лет, но стала одной из культурных икон 20 века – и его главным секс-символом.

Мэрилин Монро превратилась в легенду еще при жизни, но под ее сиянием скрывалась Норма Джин Мортенсон – девочка с трудной жизнью, актриса, неуверенная в своем таланте, женщина, которая всю жизнь сражалась со своими демонами и, в конце концов проиграла им главное сражение.

Браки с футболистом Джо Ди Маджо и драматургом Артуром Миллером, романы – в том числе с президентом США Джоном Кеннеди, для которого она исполнила песню "С днем рождения, господин президент!", попытки доказать, что она не только секс-символ, но и актриса, для чего Мэрилин пошла учиться к Ли Страсбергу.

Ее феномен выходит далеко за пределы киноэкранов. Он стала музой художника Энди Уорхолла, ее обнаженные фотографии появились в первом выпуске журнала Playboy. Ее личные вещи и сейчас вызывают огромный интерес на аукционах, а звезды первой величины борются за возможность предстать перед публикой в ее платье.