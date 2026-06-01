В Дуре выявлена фабрика по производству обуви – подделок под известные бренды

Полиция сообщила о рейде на фабрику в Дуре, к югу от Хеврона, где производили поддельную обувь известных мировых брендов. Операцию провели сотрудники полиции округа Иудеи совместно с представителями Управления по защите интеллектуальной собственности и бойцами ЦАХАЛа.

Рейд был проведен вечером в воскресенье, 31 мая. В трехэтажном здании были обнаружены тысячи пар обуви, выдававшейся за продукцию известных брендов, включая Adidas, New Balance, Reebok и Blundstone. Оценочная стоимость изъятой продукции превышает 2 млн шекелей.

В полиции заявили, что на фабрике была выявлена одна из наиболее развитых систем производства подделок, с которыми сталкивались следователи: в здании находились многочисленные производственные станки и оборудование для нанесения поддельной маркировки. Во время обыска в подвале был найден рабочий, скрывавшийся за большими рулонами кожи.

Изъятая продукция была конфискована. 49-летний житель Хеврона задержан по подозрению в преступлениях, связанных с подделкой товаров, и доставлен на допрос в полицейский участок Хеврона.