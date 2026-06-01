Комиссия по регламенту утвердила закон о роспуске Кнессета

Комиссия Кнессета по регламенту утвердила в первом чтении законопроект о роспуске парламента.

Позднее в течение дня законопроект будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании парламента.

В тексте законопроекта по-прежнему не проставлена дата предстоящих выборов. В ходе заседания глава комиссии Офир Кац ("Ликуд") заявил, что на данный момент предполагается, что выборы пройдут между 8.9 и 20.10. "Это не закрывает возможности назначить выборы на иные даты", - заявил Кац.