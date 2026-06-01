Комиссия по регламенту утвердила закон о роспуске Кнессета
время публикации: 01 июня 2026 г., 10:29 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 10:32
Комиссия Кнессета по регламенту утвердила в первом чтении законопроект о роспуске парламента.
Позднее в течение дня законопроект будет вынесен на голосование в первом чтении на пленарном заседании парламента.
В тексте законопроекта по-прежнему не проставлена дата предстоящих выборов. В ходе заседания глава комиссии Офир Кац ("Ликуд") заявил, что на данный момент предполагается, что выборы пройдут между 8.9 и 20.10. "Это не закрывает возможности назначить выборы на иные даты", - заявил Кац.
