x
01 июня 2026
|
последняя новость: 15:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 15:05
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: в Газе был ликвидирован командир ХАМАСа, работавший врачом

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 июня 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 14:09
ЦАХАЛ: в Газе был ликвидирован командир ХАМАСа, работавший врачом
AP Photo/Abdel Kareem Hana

ЦАХАЛ сообщил, что 30 мая в центральной части сектора Газы был точечно ликвидирован Джамаль Абу Аун, командир отделения в военном крыле ХАМАСа, который параллельно работал врачом в больнице "Яффа" в Дир аль-Балахе.

По данным армейской пресс-службы, в рамках деятельности в ХАМАСе Абу Аун командовал боевиками, продвигал и планировал террористические операции против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль. В последнее время, как утверждает армия, он также участвовал в усилиях по восстановлению, наращиванию сил и военного потенциала ХАМАСа в нарушение соглашения о прекращении огня.

В ЦАХАЛе заявили, что деятельность Абу Ауна является еще одним примером "циничного использования" ХАМАСом гражданских должностей для продвижения террористической деятельности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2026

969-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии