ЦАХАЛ: в Газе был ликвидирован командир ХАМАСа, работавший врачом

ЦАХАЛ сообщил, что 30 мая в центральной части сектора Газы был точечно ликвидирован Джамаль Абу Аун, командир отделения в военном крыле ХАМАСа, который параллельно работал врачом в больнице "Яффа" в Дир аль-Балахе.

По данным армейской пресс-службы, в рамках деятельности в ХАМАСе Абу Аун командовал боевиками, продвигал и планировал террористические операции против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль. В последнее время, как утверждает армия, он также участвовал в усилиях по восстановлению, наращиванию сил и военного потенциала ХАМАСа в нарушение соглашения о прекращении огня.

В ЦАХАЛе заявили, что деятельность Абу Ауна является еще одним примером "циничного использования" ХАМАСом гражданских должностей для продвижения террористической деятельности.