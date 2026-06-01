В Галилее застрелен мужчина
время публикации: 01 июня 2026 г., 00:47 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 05:26
Около полуночи в Каабии (Галилея) в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 30 лет.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.
Полиция проводит расследование.
По версии следствия, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).
С начала 2026 года в арабском секторе жертвами убийств стали не менее 118 человек.