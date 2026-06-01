В Галилее застрелен мужчина

Около полуночи в Каабии (Галилея) в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит мужчина примерно 30 лет.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Полиция проводит расследование.

По версии следствия, речь идет о криминальном происшествии (не о теракте).

С начала 2026 года в арабском секторе жертвами убийств стали не менее 118 человек.