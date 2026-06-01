01 июня 2026
Мир

Великобритания запретила въезд двум американским антиизраильским активистам

время публикации: 01 июня 2026 г., 05:00 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 06:06
Великобритания запретила въезд двум американским антиизраильским интернет-инфлюэнсерам – основателю канала The Young Turks Дженку Уйгуру и его племяннику, стримеру Хасану Пайкеру.

МВД Великобритании отменило их электронные разрешения на въезд перед запланированным участием на этой неделе в фестивале SXSW London – европейской версии известного американского форума технологий, музыки и культуры.

Решение в отношении Уйгура было обосновано тем, что его присутствие в стране "может способствовать разжиганию антисемитизма" из-за его высказываний после 7 октября 2023 года. Пайкер сообщил, что его разрешение на въезд также было аннулировано аналогичным образом.

