01 июня 2026
Ближний Восток

Глава МИД Великобритании подвергла критике действия Израиля в Ливане

Великобритания
Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 01 июня 2026 г., 01:55 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 05:37
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер
AP Photo/Elena Covalenco

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила с критикой в адрес Израиля, заявив, что эскалация действий израильской армии в Ливане привела к гибели и перемещению мирных жителей, разрушению инфраструктуры и сужению пространства для дипломатии.

"Это должно прекратиться", – сказала Купер. Она добавила, что все стороны обязаны соблюдать соглашение о прекращении огня и вести переговоры добросовестно.

При этом глава британского МИД подчеркнула, что "Хизбалла" также должна прекратить атаки против Израиля.

