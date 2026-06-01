Глава МИД Великобритании подвергла критике действия Израиля в Ливане

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила с критикой в адрес Израиля, заявив, что эскалация действий израильской армии в Ливане привела к гибели и перемещению мирных жителей, разрушению инфраструктуры и сужению пространства для дипломатии.

"Это должно прекратиться", – сказала Купер. Она добавила, что все стороны обязаны соблюдать соглашение о прекращении огня и вести переговоры добросовестно.

При этом глава британского МИД подчеркнула, что "Хизбалла" также должна прекратить атаки против Израиля.