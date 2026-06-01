Ультраортодоксы атаковали полицейский участок в Бейт-Шемеше после задержания уклониста

В ночь на 1 июня в Бейт-Шемеше десятки экстремистски настроенных ультраортодоксов ворвались на территорию полицейского участка в Бейт-Шемеше после задержания уклониста от военной службы.

Позже полиция сообщила, что ей удалось вытеснить эту группу с территории полицейского участка.

На место происшествия были стянуты крупные силы полиции. Для разгона нарушителей порядка полицейские применили, в частности, дубинки и светошумовые гранаты.

В районе участка было зафиксировано возгорание, к которому, по данным полиции, были причастны участники беспорядков.

По факту нападения на полицейский участок проводится расследование. Задержаны восемь подозреваемых.