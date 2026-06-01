Трамп вновь обвинил CNN в распространении "фейковых новостей" по Ирану

Президент США Дональд Трамп обвинил CNN в распространении "фейковых новостей" после сообщения телеканала о проекте соглашения с Ираном. По словам Трампа, CNN утверждает, что его "ядерная сделка с Ираном" якобы не касается ядерной темы, тогда как в документе "очень четко" говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия.

Трамп заявил, что соглашение также "в сильных и подробных формулировках" рассматривает другие аспекты ядерной программы, и, по его словам, именно этому посвящена большая часть документа.

Президент вновь назвал CNN и другие СМИ "Fake News Media", заявив, что телеканал остается "катастрофой с низкими рейтингами" и вряд ли изменится даже при новом владельце.

Ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран обсуждают проект соглашения о продлении прекращения огня и новых переговорах по иранской ядерной программе. Сам Трамп заявлял, что США близки к "очень хорошей сделке" с Ираном, но готовы вернуться к военному варианту, если договоренности достигнуть не удастся.