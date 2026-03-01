x
01 марта 2026
Израиль

На здании муниципалитета Лода изображен флаг ООП

время публикации: 01 марта 2026 г., 10:58

Неизвестные оставили изображение флага ООП на стене здания муниципалитета Лода.

Как сообщает сайт "Сругим", работники мэрии обнаружили рисунок рано утром 1 марта и сообщили в полицию. Начато расследование инцидента.

Мэр Лода Яир Ревиво заявил, что речь идет о "неприятной и опасной провокации, которая была совершена именно в то время, когда требуется в первую очередь ответственность".

Израиль
