01 марта 2026
Мир

Принц Реза Пехлеви выразил готовность возглавить Иран и представил план реформ

время публикации: 01 марта 2026 г., 13:37 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 13:39
AP Photo/Jose Luis Magana

Проживающий в США наследник иранского престола принц Реха Пехлеви, ставший символом оппозиции, опубликовал в издании Washington Post статью, в которой предлагает план демократических преобразований в Иране.

"Многие иранцы, часто противостоящие пулям, обращаются ко мне с просьбой возглавить переходный процесс. Я ответил на эту просьбу", – написал он, выразив готовность возглавить временное руководство Ирана после ликвидации Али Хаменеи.

По плану, в этот период должна быть разработана и утверждена на референдуме новая конституция, на основе которой предлагается провести выборы под международным наблюдением. После формирования парламента переходный режим прекратит существование.

"Иранская демократическая оппозиция – монархисты и республиканцы, светские, религиозные и этнические меньшинства, левые и либералы – объединены четырьмя фундаментальными принципами: территориальная целостность, соблюдение свобод и равенства всех граждан, отделение религии от государства и право народа самому определять форму демократического правления", – пишет он.

Пехлеви выражает огромную благодарность президенту США Дональду Трампу, который ответил на призыв иранской оппозиции о помощи. Он выразил уверенность, что США не потребуется направлять в Иран войска для свержения режима – это сделают сами иранцы.

