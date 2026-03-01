x
ВВС уничтожили иранские истребители F5 и F4 в Тебризе. Видео

время публикации: 01 марта 2026 г., 13:22 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 13:22
Иранский истребитель F5
Wikipedia.org. Фото: Khashayar Talebzadeh

Пресс-служба ЦАХАЛа продолжает публикацию оперативных видео действий ВВС Армии обороны Израиля на территории Ирана: израильская авиация некоторое время назад нанесла удар по двум готовым к взлету истребителям F5 и F4 на территории военного аэродрома в Тебризе на западе Ирана.

Удар был нанесен с целью нанести ущерб деятельности иранских ВВС и усилить ущерб системам обороны террористического режима аятолл.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по инфраструктуре иранского террористического режима. Ранее были опубликованы также оперативные видео уничтожения готовых к запуску по Израилю ракет, перевозящих ракеты грузовиков, систем ПВО Ирана и иранских ударных беспилотников.

