ВВС уничтожили иранские истребители F5 и F4 в Тебризе. Видео
время публикации: 01 марта 2026 г., 13:22 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 13:22
Пресс-служба ЦАХАЛа продолжает публикацию оперативных видео действий ВВС Армии обороны Израиля на территории Ирана: израильская авиация некоторое время назад нанесла удар по двум готовым к взлету истребителям F5 и F4 на территории военного аэродрома в Тебризе на западе Ирана.
Удар был нанесен с целью нанести ущерб деятельности иранских ВВС и усилить ущерб системам обороны террористического режима аятолл.
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по инфраструктуре иранского террористического режима. Ранее были опубликованы также оперативные видео уничтожения готовых к запуску по Израилю ракет, перевозящих ракеты грузовиков, систем ПВО Ирана и иранских ударных беспилотников.