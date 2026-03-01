Сирены от Голанских высот до Западного Негева

В 13:28 в центре Израиля снова звучат сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле. "Цева Адом" в Гуш-Дане, Ярконе, а-Шароне, Шфеле, Самарии, Иорданской долине.

В 13:31 сирены прозвучали на севере Израиля - в районе Хайфского залива, в Верхней, Нижней, Западной Галилее.

В 13:34 снова сирены в центре Израиля и на Голанских высотах.

В 13:37 сирены в центре Израиля, в Западном Негеве, в Иерусалиме, в Иорданской долине

В 13:41 сирены в Иерусалиме, Гуш-Дане, Ярконе, округе Лахиш, Западном Негеве, а также на севере в Иорднской долине и Нижней Галилее.