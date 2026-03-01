Иранская ракета упала в районе Бейт-Шемеша, сообщается о десятках пострадавших

В ходе последнего обстрела поступили сообщения о падении иранской ракеты в районе Бейт-Шемеша. По первичным данным, на месте не менее 20 пострадавших.

В числе пострадавших девочка в возрасте примерно 10 лет, которая находится в тяжелом состоянии. Сообщается также о четверых пострадавших в критическом состоянии.

В оперативном чате пожарно-спасательных служб сообщают, что в результате попадания ракеты в здание в Бейт-Шемеше начался пожар. Есть заблокированные люди, специалисты занимаются и спасением.

Один человек получил легкие осколочные ранения в центре страны.

В округе Шарон обломки ракеты упали на пустое здание школы.