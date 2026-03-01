Житель Лода подозревается в подстрекательстве и поддержке Ирана

Житель Лода примерно 20 лет задержан по подозрению в подстрекательстве и в оказании поддержки врагу во время войны.

Подозреваемый был задержан после того, как опубликовал подстрекательские записи в социальных сетях. Записи содержали выражение поддержки Ирану, а также информацию о месте падения ракет.

В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены три пистолета, наркотики и крупная сумма денег наличными.

Сам подозреваемый и несколько его родственников были задержаны и доставлены для следствия в управление полиции. Позднее они предстанут перед судом, и полиция попросит суд продлить срок содержания под стражей.