Израиль

Житель Лода подозревается в подстрекательстве и поддержке Ирана

время публикации: 01 марта 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 12:22
Пресс-служба полиции Израиля

Житель Лода примерно 20 лет задержан по подозрению в подстрекательстве и в оказании поддержки врагу во время войны.

Подозреваемый был задержан после того, как опубликовал подстрекательские записи в социальных сетях. Записи содержали выражение поддержки Ирану, а также информацию о месте падения ракет.

В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены три пистолета, наркотики и крупная сумма денег наличными.

Сам подозреваемый и несколько его родственников были задержаны и доставлены для следствия в управление полиции. Позднее они предстанут перед судом, и полиция попросит суд продлить срок содержания под стражей.

