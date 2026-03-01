Житель Лода подозревается в подстрекательстве и поддержке Ирана
время публикации: 01 марта 2026 г., 12:22 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 12:22
Житель Лода примерно 20 лет задержан по подозрению в подстрекательстве и в оказании поддержки врагу во время войны.
Подозреваемый был задержан после того, как опубликовал подстрекательские записи в социальных сетях. Записи содержали выражение поддержки Ирану, а также информацию о месте падения ракет.
В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены три пистолета, наркотики и крупная сумма денег наличными.
Сам подозреваемый и несколько его родственников были задержаны и доставлены для следствия в управление полиции. Позднее они предстанут перед судом, и полиция попросит суд продлить срок содержания под стражей.