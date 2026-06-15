В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 армии РФ

В понедельник, 15 июня, в Иркутской области разбился тяжелый стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным министерства обороны, авария произошла при заходе самолета на посадку. Экипаж катапультировался. Утверждается, что самолет совершал полет без боекомплекта.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя.

Бомбардировщики, подобные этому, участвуют в нанесении ударов по Украине.