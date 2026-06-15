Ливанские СМИ: израильский беспилотник атаковал автомобиль на юге Ливана

Ливанские СМИ сообщают, что беспилотник ЦАХАЛа атаковал автомобиль в деревне Кафр-Тибнит в районе Набатия на юге Ливана. В результате удара погиб как минимум один человек.

Удар был нанесен на фоне сообщений о достижении договоренности между США и Ираном, включающей прекращение огня между Израилем и "Хизбаллой". Однако израильская сторона заявила, что не считает себя связанной американо-иранским соглашением в части прекращения боевых действий против "Хизбаллы" и вывода войск из Ливана.