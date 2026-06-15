Впервые за 20 лет: Махмуд Аббас объявил о проведении президентских выборов в 2027 году
время публикации: 15 июня 2026 г., 18:46 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 18:46
Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил о проведении президентских выборов в автономии в 2027 году, впервые более чем за 20 лет.
Одновременно с этим Махмуд Аббас подписал поправки к закону о выборах, в соответствии с которыми число членов Палестинского законодательного совета увеличится до 200 человек, избирательный порог снижается до 1%, также понизится минимальный возраст кандидатов с 28 до 23 лет.
Выборы в законодательный совет планируется провести одновременно с выборами в Национальный совет в ноябре 2026 года.
Последние президентские выборы в Палестинской администрации прошли в январе 2005 года. Следующие должны были состояться в 2009 году, однако с тех пор голосование неоднократно откладывалось.
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