Впервые за 20 лет: Махмуд Аббас объявил о проведении президентских выборов в 2027 году

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил о проведении президентских выборов в автономии в 2027 году, впервые более чем за 20 лет.

Одновременно с этим Махмуд Аббас подписал поправки к закону о выборах, в соответствии с которыми число членов Палестинского законодательного совета увеличится до 200 человек, избирательный порог снижается до 1%, также понизится минимальный возраст кандидатов с 28 до 23 лет.

Выборы в законодательный совет планируется провести одновременно с выборами в Национальный совет в ноябре 2026 года.

Последние президентские выборы в Палестинской администрации прошли в январе 2005 года. Следующие должны были состояться в 2009 году, однако с тех пор голосование неоднократно откладывалось.