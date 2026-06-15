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В крови госпитализированных в Иерусалиме малышей обнаружены следы седативных препаратов

Больницы
Минздрав
Иерусалим
Дети
время публикации: 15 июня 2026 г., 16:54 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 16:57
В крови госпитализированных в Иерусалиме малышей обнаружены следы седативных препаратов
Flash90. Фото: Й.Замир

Полиция и министерство здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование после того, как в крови трех госпитализированных в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" малышей были обнаружены следы седативных препаратов. Как отмечает новостная служба "Кан", эти дети ели детское питание "Принок", но связь между питанием и ухудшением состояния малышей к настоящему моменту не выявлена.

По имеющимся данным, как минимум трое маленьких детей были госпитализированы в больницу "Адаса Эйн-Керем" в последние недели и в прошлом месяце с симптомами апатии и сильной слабости. Анализы крови показали наличие бензодиазепинов – веществ, входящих в состав рецептурных препаратов для взрослых, таких как "Клонекс" и "Валиум". После наблюдения в больнице дети были выписаны домой.

Согласно материалам расследования, перед госпитализацией все дети употребляли детские фруктово-овощные пюре компании "Принок", приобретенные поштучно в разных филиалах сети "Золь ве-Бегадоль" в Иерусалиме.

На данном этапе в правоохранительных органах и минздраве подчеркивают, что прямая связь между продукцией и случаями отравления пока не установлена, и рассматриваются все возможные версии.

Министерство здравоохранения призвало родителей, чьи дети употребляли эту продукцию, обращать внимание на такие симптомы, как сонливость, вялость или необычная усталость, утомляемость и спутанность речи, и при необходимости обращаться к врачу или в информационный центр минздрава по телефону *5400.

Минздрав также напоминает, что при покупке и употреблении пищевых продуктов рекомендуется проверять, что упаковка не вскрыта и не повреждена, продукт имеет необходимую маркировку, хранился в надлежащих условиях и обладает характерными для него внешним видом, цветом и запахом.

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