Партия "Дегель а-Тора" планирует крупнейшую акцию протеста против призыва в армию
время публикации: 15 июня 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 18:38
По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", руководство партии "Дегель а-Тора" разработало план проведения масштабной акции протеста против призыва учащихся йешив в армию.
Ожидается, что в акции примут участие тысячи представителей ультраортодоксальной общины. Колоны автомобилей с флагами и громкоговорителями со всей страны выдвинутся в направлении военной тюрьмы, намеренно замедляя движение на дорогах в знак протеста против задержания религиозных уклонистов.
Предположительно, акция протеста будет проводиться в ближайшую среду, 17 июня.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026