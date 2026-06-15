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Израиль

Партия "Дегель а-Тора" планирует крупнейшую акцию протеста против призыва в армию

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 15 июня 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 18:38
Партия "Дегель а-Тора" планирует крупнейшую акцию протеста против призыва в армию
Yonatan Sindel/Flash90

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", руководство партии "Дегель а-Тора" разработало план проведения масштабной акции протеста против призыва учащихся йешив в армию.

Ожидается, что в акции примут участие тысячи представителей ультраортодоксальной общины. Колоны автомобилей с флагами и громкоговорителями со всей страны выдвинутся в направлении военной тюрьмы, намеренно замедляя движение на дорогах в знак протеста против задержания религиозных уклонистов.

Предположительно, акция протеста будет проводиться в ближайшую среду, 17 июня.

Израиль
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