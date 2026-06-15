Партия "Дегель а-Тора" планирует крупнейшую акцию протеста против призыва в армию

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", руководство партии "Дегель а-Тора" разработало план проведения масштабной акции протеста против призыва учащихся йешив в армию.

Ожидается, что в акции примут участие тысячи представителей ультраортодоксальной общины. Колоны автомобилей с флагами и громкоговорителями со всей страны выдвинутся в направлении военной тюрьмы, намеренно замедляя движение на дорогах в знак протеста против задержания религиозных уклонистов.

Предположительно, акция протеста будет проводиться в ближайшую среду, 17 июня.