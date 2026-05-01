Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 1 мая, температура немного понизится и будет незначительно ниже среднесезонной. Малооблачно. Без осадков.

В Иерусалиме – 10-20 градусов, в Тель-Авиве – 15-21, в Хайфе – 15-21, в Эйлате – 20-29, в Беэр-Шеве – 13-24, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-21, в Ариэле – 11-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-24, на Голанских высотах – 14-23.

Температура воды на Средиземном море 21 градус, высота волн 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В субботу – повышение температуры. В воскресенье-вторник – местами дожди. В среду – малооблачно. В четверг – повышение температуры, малооблачно.