Возле границы с Ливаном в результате падения вражеского БПЛА загорелся автомобиль
время публикации: 01 мая 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 15:22
В пятницу, 1 мая, в районе поселка Мисгав Ам в результате падения беспилотника, запущенного из Ливана, загорелся автомобиль. Пострадали два человека.
Бригада парамедиков МАДА оказала им первую помощь, после чего перевезла в больницу для дальнейшего лечения. Оба пострадавших получили легкие травмы.
Ранее сообщалось о нарушении воздушного пространства в приграничных районах в связи с активностью "Хизбаллы".