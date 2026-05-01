Возле границы с Ливаном в результате падения вражеского БПЛА загорелся автомобиль

В пятницу, 1 мая, в районе поселка Мисгав Ам в результате падения беспилотника, запущенного из Ливана, загорелся автомобиль. Пострадали два человека.

Бригада парамедиков МАДА оказала им первую помощь, после чего перевезла в больницу для дальнейшего лечения. Оба пострадавших получили легкие травмы.

Ранее сообщалось о нарушении воздушного пространства в приграничных районах в связи с активностью "Хизбаллы".