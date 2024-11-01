ХАМАС отвергает сделку: "Нынешний вариант не отвечает потребностям палестинцев"

Террористическая организация ХАМАС опубликовала сообщение о том, что переданные посредниками в Египте и в Катаре предложения по заключению соглашения с Израилем о временном прекращении огня "на определенное количество дней", в ходе которого будет произведен "частичный обмен пленными" и увеличено количество грузовиков с гуманитарной помощью, "не отвечают интересам палестинского народа".

"Переданные нам предложения не включают окончательное прекращение агрессии, вывод всех оккупационных сил из сектора Газы и возвращение перемещенных лиц, – сказано в официальном заявлении ХАМАСа, опубликованном информационным агентством ХАМАСа PalInfo. – Эти предложения не отвечают потребностям нашего народа в безопасности, стабильности, помощи и восстановлении".

ХАМАС требует полного и безусловного открытия контрольно-пропускных пунктов в обычном режиме, прежде всего, КПП "Рафах" (Рафиах) на границе с Египтом и отказа Израиля от попыток контроля этих контрольно-пропускных пунктов.

Делегация ХАМАСа заявила, что необходимо полное обеспечение жизненных потребностей палестинцев в продуктах питания, жилье, лекарствах и восстановлении, после чего, по словам представителей террористов, необходим "серьезный" обмен, в рамках которого Израиль должен "прекратить несправедливое содержание под стражей наших героических заключенных".

ХАМАС также заявляет, что открыт "для любых переговоров для достижения вышеперечисленных целей и выполнения резолюции 2735 Совета безопасности ООН", принятой 10 июня 2024 года. Напомним, что резолюция 2735 была представлена США, и получила единогласную поддержку, при этом Россия воздержалась при голосовании.

Резолюция состоит из семи пунктов, в первом из которых содержится призыв к обоим сторонам конфликта "полностью, без промедления и без условий" выполнить предложения по сделке. В предыдущем варианте резолюции этот призыв был обращен только в ХАМАСу.

В документе говорится: если переговоры по перемирию затянутся дольше шести недель, то режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока ведутся переговоры. Резолюция подтверждает приверженность урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами на основе принципа "двух государств для двух народов". Израиль выступал против этого проекта резолюции, ХАМАС ее поддержал.