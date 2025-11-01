x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 14:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 14:35
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На севере лопнула шина грузовика, пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 01 ноября 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 13:51
На севере лопнула шина грузовика, пострадавший в тяжелом состоянии
Flash90

Служба Скорой помощи сообщила, что в 12:39 на диспетчерский пункт округа "Кармель" поступил сигнал о мужчине, пострадавшем в деревне Бир аль-Махсур после того, как лопнула шина грузового автомобиля, которую он чинил.

Прибывшие на место сотрудники МАДА обнаружили 30-летнего мужчину со поражением множества органов. Он был доставлен в хайфскую больницу РАМБАМ. Состояние пострадавшего – тяжелое, он погружен в искусственную кому.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook