На севере лопнула шина грузовика, пострадавший в тяжелом состоянии
время публикации: 01 ноября 2025 г., 13:46 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 13:51
Служба Скорой помощи сообщила, что в 12:39 на диспетчерский пункт округа "Кармель" поступил сигнал о мужчине, пострадавшем в деревне Бир аль-Махсур после того, как лопнула шина грузового автомобиля, которую он чинил.
Прибывшие на место сотрудники МАДА обнаружили 30-летнего мужчину со поражением множества органов. Он был доставлен в хайфскую больницу РАМБАМ. Состояние пострадавшего – тяжелое, он погружен в искусственную кому.