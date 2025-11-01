На севере лопнула шина грузовика, пострадавший в тяжелом состоянии

Служба Скорой помощи сообщила, что в 12:39 на диспетчерский пункт округа "Кармель" поступил сигнал о мужчине, пострадавшем в деревне Бир аль-Махсур после того, как лопнула шина грузового автомобиля, которую он чинил.

Прибывшие на место сотрудники МАДА обнаружили 30-летнего мужчину со поражением множества органов. Он был доставлен в хайфскую больницу РАМБАМ. Состояние пострадавшего – тяжелое, он погружен в искусственную кому.