ХАМАС: "Мы передали останки, чтобы враг не обвинил нас в нарушении соглашения"

Террористическая группировка ХАМАС прокомментировала результаты экспертизы, проведенной специалистами центра судебной медицины "Абу Кабир" и установившей, что переданные Израилю останки не принадлежат ни одному из заложников.

Согласно заявлению боевого крыла группировки, ХАМАС предложил передать пробы нескольких не идентифицированных останков. По его утверждению, Израиль отверг это предложение, потребовав передачи останков: "Мы так и поступили, чтобы избежать обвинений со стороны врага".

ХАМАС также заявил, что готов предпринять усилия для обнаружения погибших, чтобы поставить в этом точку, однако для этого посредники и Международный Красный крест должны предоставить необходимую технику и персонал.

Отметим, что израильский представитель, выступивший по этому поводу с комментариями для СМИ, подчеркнул, что данное событие не расценивается как нарушение со стороны ХАМАСа, так как изначально вероятность того, что данные останки принадлежали заложникам, оценивалась как низкая. Однако власти Израиля предпочли, чтобы эти останки были переданы для проверки.