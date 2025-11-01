x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 07:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 07:08
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

С 1 ноября в Израиле обязательный ближний свет даже днем на междугородних трассах

Автомобили
время публикации: 01 ноября 2025 г., 06:48 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 06:54
С 1 ноября в Израиле обязательный ближний свет даже днем на междугородних трассах
Chaim Goldberg/Flash90

С 1 ноября по 31 марта в Израиле действует сезонное правило: водители обязаны включать ближний свет фар даже днем при движении на междугородних трассах.

Эта мера вводится ежегодно на зимний период для повышения видимости на трассах в условиях ранних сумерек, дождей и туманов.

Правило распространяется на все транспортные средства при движении вне населенных пунктов в светлое время суток.

В темное время суток и при плохой видимости фары, как и прежде, обязательны везде.

Мотоциклы должны ехать с включенным светом круглый год (безотносительно сезона).

Полиция традиционно усиливает контроль в первые недели действия сезонного требования.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook