С 1 ноября в Израиле обязательный ближний свет даже днем на междугородних трассах
время публикации: 01 ноября 2025 г., 06:48 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 06:54
С 1 ноября по 31 марта в Израиле действует сезонное правило: водители обязаны включать ближний свет фар даже днем при движении на междугородних трассах.
Эта мера вводится ежегодно на зимний период для повышения видимости на трассах в условиях ранних сумерек, дождей и туманов.
Правило распространяется на все транспортные средства при движении вне населенных пунктов в светлое время суток.
В темное время суток и при плохой видимости фары, как и прежде, обязательны везде.
Мотоциклы должны ехать с включенным светом круглый год (безотносительно сезона).
Полиция традиционно усиливает контроль в первые недели действия сезонного требования.