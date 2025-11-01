С 1 ноября в Израиле обязательный ближний свет даже днем на междугородних трассах

С 1 ноября по 31 марта в Израиле действует сезонное правило: водители обязаны включать ближний свет фар даже днем при движении на междугородних трассах.

Эта мера вводится ежегодно на зимний период для повышения видимости на трассах в условиях ранних сумерек, дождей и туманов.

Правило распространяется на все транспортные средства при движении вне населенных пунктов в светлое время суток.

В темное время суток и при плохой видимости фары, как и прежде, обязательны везде.

Мотоциклы должны ехать с включенным светом круглый год (безотносительно сезона).

Полиция традиционно усиливает контроль в первые недели действия сезонного требования.