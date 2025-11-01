ХАМАС: "чрезмерное использование смартфонов и соцсетей" в Газе помогает израильским спецслужбам

ХАМАС через телеграм-канал "Аль-Харис" и сайт "Палестинского информационного центра" предупредил жителей Газы, что израильские спецслужбы в период перемирия используют различные технологические средства для сбора информации о "сопротивлении".

В заявлении ХАМАСа сказано: "Разведывательная деятельность противника направлена ​​на то, чтобы воспользоваться относительным спокойствием и ненадежностью некоторых бойцов сопротивления, чтобы проникнуть в их ряды, собрать информацию и использовать уязвимости". При этом отмечается, что спецслужбам Израиля помогает "чрезмерное и бесконтрольное использование смартфонов и социальных сетей".

Кроме того, отмечается, что израильская разведка ведет постоянную слежку за "бойцами сопротивления" с помощью беспилотников и подслушивающих устройств, а также пытается вербовать новых агентов под видом гуманитарной помощи или общения через соцсети.

Судя по заявлениям ХАМАСа, в руководстве этой террористической организации были впечатлены тем, как в ответ на нарушение перемирия ЦАХАЛ в течение короткого времени ликвидировал десятки командиров и боевиков, нанеся точные точечные удары по целям.