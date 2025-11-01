x
01 ноября 2025
Бойцы "Нахаль" уничтожили 15-ствольную ракетную установку в районе Рафиаха. Фото, видео

время публикации: 01 ноября 2025 г., 20:24 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 20:26
Пресс-служба ЦАХАЛа

Подразделения бригады "Нахаль" продолжают действовать под командованием штаба Южного военного округа в районе Рафиаха, к востоку от "желтой линии". С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня, бойцы обнаружили 15-ствольную ракетную пусковую установку и другое вооружение, принадлежащее ХАМАСу.

Они также продолжают методичное уничтожение подземной террористической инфраструктуры в этом районе, позволявшей боевикам укрываться и устраивать засады против израильских сил.

В ходе этой операции несколько раз были замечены террористы, выходившие из подземных ходов и открывавшие огонь по израильским военнослужащим. Подчеркивается, что ЦАХАЛ продолжит действовать в указанном районе до полного уничтожения террористической инфраструктуры и ликвидации оставшихся в туннелях террористов.

