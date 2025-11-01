Мики Зоар заявил, что организовал назначение Яира Нетаниягу по своей инициативе

Министр по делам культуры и спорта Мики Зоар ("Ликуд") в интервью программе "Встреча с прессой" на 12 канале ИТВ заявил, что он по собственной инициативе организовал назначение сына премьер-министра Яира Нетаниягу на высокий пост во Всемирной сионистской организации.

Мики Зоар подчеркнул, что глава правительства Биньямин Нетаниягу не хотел этого, и что устройство Яира Нетаниягу на работу с министерской зарплатой и множеством льгот было исключительно его, Зоара, инициативой.

Он также выразил недоумение по поводу возмущенных комментариев со стороны представителей оппозиционных партий после публикации сообщения о неожиданном карьерном взлете Яира Нетаниягу: во Всемирной сионистской организации есть представители всех партий, и рекомендацию сына премьера в члены провления организации и во главу одного из департаментов подписали, в том числе, представители "Еш Атид" и других партий.

В "Еш Атид" поспешили опровергнуть высказывание Мики Зоара о том, что в оппозиции знали о продвижении сына премьера и были согласны с ним. Представители партии подчеркнули, что эти слова – "абсолютная ложь", и узнав о "позорном решении назначить сына премьер-министра на высокую должность", "Еш Атид" прекратила переговоры.

"Человек, который уехал из Израиля во время войны и из-за границы занимается разжиганием ненависти и сеет раскол в обществе, не должен представлять государство, – подчеркнули в "Еш Атид". – Наша партия продолжит бороться за наши ценности и за нашу правду".

Напомним, радиостанция "Кан Бет" и Ynet подтверждали, что выдвижение кандидатуры Нетаниягу-младшего вызвало бурные споры. По информации Ynet, все обсуждения на пленарном заседании сионистского конгресса приостановлены, так как упоминание имени кандидата вызвало бурю эмоций в зале.

Высокопоставленный представитель Сионистской организации в беседе с Ynet обвинил Нетаниягу в том, что тут "пристроил своего сына, пользуясь своими связями". По его словам, имя Яира Нетаниягу никогда не упоминалось в качестве кандидата, Нетаниягу-старший об этом договаривался за спиной у всех с Мики Зоаром, которому помог во время выборов в организации.

Сионистская организация работает на основе фиксированного разделения на фракции, каждая из которых сама решает о том, кто ее будет представлять в руководстве. Главой департамента может быть назначен только член правления организации.

Яир Лапид объявил, что не поддержит назначение Яира Нетаниягу и "Еш Атид" выходит из соглашения. Радиостанция "Кан Бет" передала, что пленарное заседание Конгресса приостановлено, голосование по кандидатурам отложено.