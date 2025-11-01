x
01 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана был ликвидирован террорист "Хизбаллы"

время публикации: 01 ноября 2025 г., 09:05 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 09:16
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил, что в пятницу, 31 октября, в районе Набатии, на юге Ливана, в результате авиаудара был ликвидирован террорист "Радуана", одного из подразделений "Хизбаллы".

Судя по сообщению ЦАХАЛа, речь идет о террористе, который занимался восстановлением военной инфраструктуры террористической организации "Хизбалла", а ранее участвовал в атаках, направленных против Израиля.

"Действия террориста представляли угрозу Государству Израиль и его гражданам, а также нарушали договоренности между Израилем и Ливаном", – подчеркивает ЦАХАЛ.

