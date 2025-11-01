Внимание, розыск: пропал 72-летний Шрага Скуза из Нешера

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 72-летнего Шраги Скузо, проживающего в Нешере. В последний раз его видели 31 октября, когда он выходил из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Возможно, он находится в Герцлии.

Приметы: рост 1.68, полного телосложения, седые волосы.

Описание одежды и обуви: короткая черная одежда, открытая обувь.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-8579061.