Внимание, розыск: пропал 72-летний Шрага Скуза из Нешера
время публикации: 01 ноября 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 09:00
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 72-летнего Шраги Скузо, проживающего в Нешере. В последний раз его видели 31 октября, когда он выходил из дома. С тех пор его местонахождение неизвестно. Возможно, он находится в Герцлии.
Приметы: рост 1.68, полного телосложения, седые волосы.
Описание одежды и обуви: короткая черная одежда, открытая обувь.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-8579061.