В Кафр-Каре застрелен мужчина

В Кафр-Каре из огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина (примерно 40 лет). На "скорой" раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Врачи сообщили, что их усилия по спасению жизни пациенту не увенчались успехом и они констатировали его смерть.

Полиция расследует обстоятельства убийства. По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.