В Кафр-Каре застрелен мужчина
время публикации: 01 ноября 2025 г., 23:51 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 23:51
В Кафр-Каре из огнестрельного оружия был смертельно ранен мужчина (примерно 40 лет). На "скорой" раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.
Врачи сообщили, что их усилия по спасению жизни пациенту не увенчались успехом и они констатировали его смерть.
Полиция расследует обстоятельства убийства. По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.
