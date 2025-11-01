Бен-Гвир и Крейцер продвигают законопроект об аннулировании гражданства Израиля у жителей Газы

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и депутат Кнессета Ицхак Крейцер продвигают законопроект об аннулировании израильского гражданства или постоянного вида на жительство у жителей сектора Газы.

Сайт "Аруц 7" пишет, что работа над законопроектом была начата после того, как журналист Акива Бигман в интервью радиостанции 103FM рассказал, что сотни жителей Газы во время войны вспомнили об имеющемся у них израильском гражданстве для того, чтобы покинуть сектор вместе с родившимися там детьми, которые получили израильское гражданство и все права.

В законопроекте говорится, что гражданин или постоянный житель Израиля, решивший проживать в секторе Газы, потеряет свое гражданство или вид на жительство и не сможет вернуться в Израиль. Также будет аннулировано израильское гражданство у его детей.