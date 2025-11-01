x
01 ноября 2025
|
последняя новость: 23:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2025
|
01 ноября 2025
|
последняя новость: 23:55
01 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир и Крейцер продвигают законопроект об аннулировании гражданства Израиля у жителей Газы

Газа
Итамар Бен-Гвир
Кнессет
время публикации: 01 ноября 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 22:42
Бен-Гвир и Крейцер продвигают законопроект об аннулировании гражданства Израиля у жителей Газы
Oren Ben Hakoon/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и депутат Кнессета Ицхак Крейцер продвигают законопроект об аннулировании израильского гражданства или постоянного вида на жительство у жителей сектора Газы.

Сайт "Аруц 7" пишет, что работа над законопроектом была начата после того, как журналист Акива Бигман в интервью радиостанции 103FM рассказал, что сотни жителей Газы во время войны вспомнили об имеющемся у них израильском гражданстве для того, чтобы покинуть сектор вместе с родившимися там детьми, которые получили израильское гражданство и все права.

В законопроекте говорится, что гражданин или постоянный житель Израиля, решивший проживать в секторе Газы, потеряет свое гражданство или вид на жительство и не сможет вернуться в Израиль. Также будет аннулировано израильское гражданство у его детей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 октября 2025

Экс-заложник Максим Харкин: "Террористы написали у меня на спине "Око за око" и отправили Бен-Гвиру"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 октября 2025

Смотрич требует арестовать освобожденных террористов, Бен-Гвир – уничтожить ХАМАС
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2025

Бен-Гвир: "Нужно стереть ХАМАС с лица земли"