ЦАХАЛ предупреждает: эвакуация из города Газа возможна до полудня
время публикации: 01 октября 2025 г., 08:44 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 08:49
ЦАХАЛ предупреждает, что 1 октября с 12:00 будет блокирована для движения транспорта прибрежная дорога Ар-Рашид, по которой осуществляется эвакуация из города Газа.
До полудня Армия обороны разрешает свободное передвижение по этой улице в южном направлении без проверки.
Ранее ЦАХАЛ неоднократно предоставлял возможность эвакуироваться жителям города Газа, где с 15 сентября проводится операция "Колесницы Гидеона – 2" с целью захвата города и уничтожения террористов в северной части сектора.
Ссылки по теме