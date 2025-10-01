ЦАХАЛ предупреждает: эвакуация из города Газа возможна до полудня

ЦАХАЛ предупреждает, что 1 октября с 12:00 будет блокирована для движения транспорта прибрежная дорога Ар-Рашид, по которой осуществляется эвакуация из города Газа.

До полудня Армия обороны разрешает свободное передвижение по этой улице в южном направлении без проверки.

Ранее ЦАХАЛ неоднократно предоставлял возможность эвакуироваться жителям города Газа, где с 15 сентября проводится операция "Колесницы Гидеона – 2" с целью захвата города и уничтожения террористов в северной части сектора.