01 октября 2025
Израиль

ЦАХАЛ предупреждает: эвакуация из города Газа возможна до полудня

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 октября 2025 г., 08:44
ЦАХАЛ предупреждает: эвакуация из города Газа возможна до полудня
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ предупреждает, что 1 октября с 12:00 будет блокирована для движения транспорта прибрежная дорога Ар-Рашид, по которой осуществляется эвакуация из города Газа.

До полудня Армия обороны разрешает свободное передвижение по этой улице в южном направлении без проверки.

Ранее ЦАХАЛ неоднократно предоставлял возможность эвакуироваться жителям города Газа, где с 15 сентября проводится операция "Колесницы Гидеона – 2" с целью захвата города и уничтожения террористов в северной части сектора.

Израиль
