x
01 октября 2025
|
последняя новость: 13:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 13:48
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Осенние праздники: множество израильтян отправляется на Синай

время публикации: 01 октября 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 12:19
Множество израильтян отправляются на Синай
Flash90

В среду, 1 октября, накануне Йом Кипура сотни израильских граждан прибыли к пограничному переходу Таба, на границе между Израилем и Египтом в Эйлате.

По оценке Штаба по борьбе с террором, на Синае высока угроза террористических актов. Однако пограничный переход не закрыт. И многие израильтяне – не только арабы, но и евреи – отправляются в Египет на отдых в период осенних праздников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook