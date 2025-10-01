Осенние праздники: множество израильтян отправляется на Синай

В среду, 1 октября, накануне Йом Кипура сотни израильских граждан прибыли к пограничному переходу Таба, на границе между Израилем и Египтом в Эйлате.

По оценке Штаба по борьбе с террором, на Синае высока угроза террористических актов. Однако пограничный переход не закрыт. И многие израильтяне – не только арабы, но и евреи – отправляются в Египет на отдых в период осенних праздников.