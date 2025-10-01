На пляже около Хадеры реанимировали пожилого мужчину

1 октября из моря в районе пляжа Михморет, к югу от Хадеры, из воды вытащили мужчину 77 лет в бессознательном состоянии.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи "Маген Давид Адом". Парамедики реанимировали пострадавшего и доставили его в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Состояние пострадавшего критическое.

Сегодня тепло (около 28 градусов на побережье Средиземного моря), температура воды – 29 градусов, волны до 1,4 м. Условия для купания сложные.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.