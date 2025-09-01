x
01 сентября 2025
Прогноз погоды в Израиле на 1 сентября: среднесезонная температура, малооблачно

время публикации: 01 сентября 2025 г., 05:13 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 05:17
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 1 сентября, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 25-38, в Беэр-Шеве – 21-33, на побережье Мертвого моря – 24-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-35, на Голанских высотах – 20-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 70-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

Во вторник-субботу – без существенных изменений.

