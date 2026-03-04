x
04 марта 2026
Израиль

В Израиле включен обратный водовод для заполнения Кинерета

Кинерет
Инфраструктура
время публикации: 04 марта 2026 г., 21:56 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 21:59
В Израиле включен обратный водовод для заполнения Кинерета
Ayal Margolin/FLASH90

В среду, 4 марта, компания "Мекорот" запустила обратный водовод, подающий излишки воды из опреснительных установок на берегу Средиземного моря в озеро Кинерет.

Если прошлой зимой, когда он был включен впервые, по нему подавалось около 1000 кубометров воды в час, то теперь мощность подачи составляет около 5000 кубометров воды в час.

Увеличение подачи стало возможным после того, как новая опреснительная установка "Сорек Б" вышла на полную мощность в конце января этого года.

Такой темп подачи воды позволит добавить Кинерету около 5 сантиметров за два месяца. В мае подача воды по обратному водоводу остановится. Поскольку в летние месяцы темпы испарения озера составляют около половины сантиметра в сутки, таким образом в этом году обратный водовод компенсирует расход приблизительно 10 летних дней.

Возобновление работы водовода с декабря 2026 года по апрель 2027 года даст уже 12,5 сантиметров и, соответственно, сможет компенсировать расход 25 летних дней. После завершения строительства новой опреснительной установки в Западной Галилее квота слива в обратный водовод в зимние месяцы будет увеличена еще раз.

