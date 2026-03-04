x
04 марта 2026
|
последняя новость: 22:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
04 марта 2026
|
04 марта 2026
|
последняя новость: 22:00
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Экс-глава объединения промышленников Израиля получил год тюрьмы

Судебные решения
Мошенничество
Налоги
время публикации: 04 марта 2026 г., 21:12 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 21:12
Экс-глава объединения промышленников Израиля получил год тюрьмы
Flash90. Фото: Й.Зелигер

Судья Верховного суда Алекс Штайн отклонил ходатайство на подачу апелляции, поданное бывшим главой израильского объединения промышленников Шрагой Брошем.

В своем решении Штайн указал, что "разрешение на апелляцию по вопросу наказания предоставляется лишь в исключительных и редких случаях, когда налицо кардинальное отклонение от принятой карательной политики в аналогичных делах".

Напомним, что в июле 2023 года судья Тель-Авивского мирового суда Дана Амир признала Броша виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму 1,55 миллиона шекелей. В марте 2024 года он был приговорен к 14 месяцам тюрьмы и штрафу в 100000 шекелей.

Брош и прокуратура обжаловали приговор в Тель-Авивском окружном суде. В январе 2026 года судьи Шай Янив, Гершон Гутовник и Йоси Тоф частично удовлетворили апелляцию Броша, сократив срок заключения с 14 до 12 месяцев.

Брош попытался оспорить это решение в Верховном суде, однако теперь, после решения Штайна, будет вынужден с апреля 2026 года начать отбывать тюремный срок.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 марта 2024

Экс-глава объединения промышленников Шрага Брош сядет в тюрьму за налоговое мошенничество
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 сентября 2019

Председатель объединения промышленников Шрага Брош объявил об отставке