Экс-глава объединения промышленников Израиля получил год тюрьмы

Судья Верховного суда Алекс Штайн отклонил ходатайство на подачу апелляции, поданное бывшим главой израильского объединения промышленников Шрагой Брошем.

В своем решении Штайн указал, что "разрешение на апелляцию по вопросу наказания предоставляется лишь в исключительных и редких случаях, когда налицо кардинальное отклонение от принятой карательной политики в аналогичных делах".

Напомним, что в июле 2023 года судья Тель-Авивского мирового суда Дана Амир признала Броша виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму 1,55 миллиона шекелей. В марте 2024 года он был приговорен к 14 месяцам тюрьмы и штрафу в 100000 шекелей.

Брош и прокуратура обжаловали приговор в Тель-Авивском окружном суде. В январе 2026 года судьи Шай Янив, Гершон Гутовник и Йоси Тоф частично удовлетворили апелляцию Броша, сократив срок заключения с 14 до 12 месяцев.

Брош попытался оспорить это решение в Верховном суде, однако теперь, после решения Штайна, будет вынужден с апреля 2026 года начать отбывать тюремный срок.