04 марта 2026
Мир

Макрон призвал "Хизбаллу" прекратить атаки, а Израиль — воздержаться от наземной операции в Ливане

Ливан
Израиль
Хизбалла
Франция
Эмманюэль Макрон
время публикации: 04 марта 2026 г., 21:39 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 21:39
Макрон призвал "Хизбаллу" прекратить атаки, а Израиль — воздержаться от наземной операции в Ливане
Manon Cruz, Pool via AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х сообщил о том, что он провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Навафом Саламом.

Макрон сообщил, что попросил премьер-министра Израиля уважать территориальную целостность Ливана и воздержаться от проведения наземной операции.

Макрон призвал "Хизбаллу" немедленно прекратить атаки, назвав эскалацию "серьезной ошибкой, ставящей под угрозу весь регион".

Он также сообщил, что Франция намерена усилить поддержку ливанской армии, а также окажет немедленную гуманитарную помощь переселенцам на юге Ливана.

Мир
