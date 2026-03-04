Макрон призвал "Хизбаллу" прекратить атаки, а Израиль — воздержаться от наземной операции в Ливане

Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х сообщил о том, что он провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Навафом Саламом.

Макрон сообщил, что попросил премьер-министра Израиля уважать территориальную целостность Ливана и воздержаться от проведения наземной операции.

Макрон призвал "Хизбаллу" немедленно прекратить атаки, назвав эскалацию "серьезной ошибкой, ставящей под угрозу весь регион".

Он также сообщил, что Франция намерена усилить поддержку ливанской армии, а также окажет немедленную гуманитарную помощь переселенцам на юге Ливана.