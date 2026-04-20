Силы ЦАХАЛа ликвидировали боевиков, нарушивших режим прекращения огня на юге Ливана

В ходе трех инцидентов на юге Ливана израильскими военными были ликвидированы вооруженные боевики.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в Бинт-Джбейле и районе реки Литани бойцы бригад "Цанханим" и "Голани" трижды обнаруживали боевиков, приблизившихся к позициям ЦАХАЛа. Во всех случаях ВВС по наведению наземных сил оперативно нанесли удары и ликвидировали боевиков.

В ЦАХАЛе заявили, что армия продолжит действовать для зачистки подконтрольной территории и устранения любой угрозы гражданам Израиля и военнослужащим.