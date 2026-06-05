Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против РФ

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и выделении дополнительной помощи Украине. За документ проголосовали 226 конгрессменов, против – 195.

По данным AP и Reuters, законопроект предусматривает более 1 млрд долларов помощи Украине, а также возможность предоставления Киеву до 8 млрд долларов в виде оборонных кредитов. Документ также включает новые санкционные меры против ключевых секторов российской экономики и усиление экспортного контроля.

Инициатором законопроекта выступил демократ Грегори Микс. Документ был вынесен на голосование вопреки позиции руководства республиканского большинства в Палате представителей и администрации Дональда Трампа. Его поддержали 207 демократов, 18 республиканцев и один независимый конгрессмен.

Для вступления закона в силу его должен одобрить Сенат, где перспективы документа остаются неопределенными. Республиканское руководство в Сенате, ориентирующееся на Белый дом, может заблокировать или существенно изменить законопроект.