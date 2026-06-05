На участках возле Ришон ле-Циона, продававшихся с обещанием "под будущую застройку", разобьют парк

Национальный совет по проектированию и строительству утвердил региональный генеральный план зоны отдыха "Ирис", охватывающий 5400 дунамов открытых и сельскохозяйственных земель к югу от Ришон-ле-Циона и к северу от Нес-Ционы.

Территория, в муниципальном отношении принадлежащая двум городам, по большей части находится в частной собственности, и в последние годы участки на ней продавались инвесторам с потенциалом изменения статуса на жилищную застройку.

Согласно утвержденному плану, под строительство будут отданы только 650 дунамов, 15% территории, причем конкретные объёмы застройки и точное число жилых единиц будут определены в рамках детальных планов для каждого из городов.

85% территории останутся открытым пространством, включая природный заповедник Гиват а-Ирусим и ландшафтный коридор между горным районом на востоке и заповедником Пальмахим на западе.

План предусматривает создание крупного рекреационного узла для жителей Центрального региона: зон досуга и отдыха, пешеходных и велосипедных маршрутов, пикниковых зон и других рекреационных объектов.

К плану было подано более 50 возражений, преимущественно от частных землевладельцев. Для рассмотрения возражений был назначен следователь, рекомендовавший отклонить большинство из них и утвердить план.