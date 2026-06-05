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Экономика

"Виктори" повышает стоимость доставки при онлайн-заказах

Цены
Потребление
время публикации: 05 июня 2026 г., 07:11 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 07:11
"Виктори" повышает стоимость доставки при онлайн-заказах
Photo by Miriam Alster/FLASH90

Розничная сеть "Виктори" повысила стоимость доставки на сайте Victory Online на 20% с 29,90 до 35,90 шекеля при покупке от 250 шекелей.

Сеть по-прежнему предлагает бесплатную доставку по воскресеньям.

"Виктори" стала второй сетью после "Рами Леви", повысившей тариф на доставку.

Следует отметить, что из-за повышения цен со стороны курьерских компаний действующие цены торговых сетей на доставку онлайн-заказов все равно остаются убыточными, поэтому ожидается, что примеру "Рами Леви" и "Виктори" в ближайшее время последуют и другие сети.

Экономика
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