"Виктори" повышает стоимость доставки при онлайн-заказах

Розничная сеть "Виктори" повысила стоимость доставки на сайте Victory Online на 20% с 29,90 до 35,90 шекеля при покупке от 250 шекелей.

Сеть по-прежнему предлагает бесплатную доставку по воскресеньям.

"Виктори" стала второй сетью после "Рами Леви", повысившей тариф на доставку.

Следует отметить, что из-за повышения цен со стороны курьерских компаний действующие цены торговых сетей на доставку онлайн-заказов все равно остаются убыточными, поэтому ожидается, что примеру "Рами Леви" и "Виктори" в ближайшее время последуют и другие сети.