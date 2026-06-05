В Конгрессе США отклонена поправка об исключении сотрудничества с Израилем из оборонного бюджета
время публикации: 05 июня 2026 г., 03:59 | последнее обновление: 05 июня 2026 г., 05:43
Комитет по вооруженным силам Палаты представителей США отклонил поправку, предлагавшую исключить из оборонного бюджета положение о расширении военно-промышленного сотрудничества между США и Израилем.
Поправку внес конгрессмен-демократ Ро Кханна. Он предлагал заблокировать расширение совместных проектов Вашингтона и Иерусалима в сфере разработки и производства вооружений и технологий.
Произраильски настроенные члены комитета выступили против поправки, заявив, что спорный пункт выгоден не только Израилю, но и США, а также улучшает существующие механизмы контроля.
В ходе обсуждения Кханна заявил, что "американский народ устал от высокомерия и наглости премьер-министра Биньямина Нетаниягу", и подчеркнул, что действует "в интересах страны".
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