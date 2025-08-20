"Кан": Ганц взвешивает возможность присоединения к коалиции

Глава партии "Кахоль Лаван" Бени Ганц взвешивает возможность вернуться в коалицию. Об этом сообщает "Кан".

Согласно опубликованной информации, Ганц обдумывает эту возможность в связи с перспективами соглашения по сделке с ХАМАСом.

Сообщается, что Ганц проводит консультации по этому вопросу.

Ранее в оппозиции заявляли, что готовы предоставить Нетаниягу сеть безопасности в случае подписания сделки. Впервые речь идет о возможности присоединения оппозиционной партии к коалиции.