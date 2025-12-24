Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 24 декабря, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможны слабые дожди на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 8-17 градусов, в Тель-Авиве – 14-20, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 12-24, в Беэр-Шеве – 9-21, на побережье Мертвого моря – 13-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 10-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-20, на Голанских высотах – 10-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градуса, высота волн – 30-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В четверг-понедельник ожидаются дожди, временами с грозами. Во вторник дожди прекратятся.