"Колесницы Гидеона – 2": утвержден план наступления на город Газа

Министр обороны Исраэль Кац утвердил план наступления Армии обороны Израиля на город Газа, представленный ему начальником Генштаба Эялем Замиром и высшим командованием ЦАХАЛа.

Опубликовано название операции: "Колесницы Гидеона – 2". Отмечается, что она станет продолжением операции "Колесницы Гидеона"*.

Ожидается публикация приказов о призыве резервистов. Кроме того, одобрен план эвакуации жителей города Газа и размещения их в лагерях временного пребывания на юге сектора, "с целью изоляции террористов ХАМАСа – до их полного уничтожения", отмечается в сообщении минобороны Израиля, которое цитирует Ynet.

Параллельно продолжаются переговоры через посредников с целью сделки с ХАМАСом, в рамках которой могут быть достигнуты соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников (обмене на террористов, находящихся в израильских тюрьмах).

Ранее новостная служба N12 сообщала, что вечером 19 августа резервисты начали получать экстренные повестки о призыве ("Цав 8") в рамках подготовки к расширению операции в секторе Газы. Это сообщение поступило в то время, когда министр обороны Исраэль Кац проводил совещание с представителями силовых структур, на котором должен быть одобрен план операции по взятию под контроль города Газа.

Предполагается, что представленный военными и одобренный министром обороны план в четверг, 21 августа, будет представлен на обсуждение и утверждение кабинету министров.

По оценкам оборонного ведомства, для операции в Газе будут призваны около 130 тысяч резервистов и будет продлен срок службы с 70 до 100 дней тех, кто уже находится в армии по повестке.

*Напомним, что 2 июля было объявлено о смене названия операции в Газе на "Восстающий лев". Однако позже об этом было забыто.