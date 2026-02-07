Дзюдо. Турнир Гран-при в Париже. Израильтянин завоевал бронзовую медаль

В Париже проходит турнир Гран-при по дзюдо. В нем принимают участие 488 спортсменов из 78 стран.

Израильтянин Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) стал бронзовым призером.

Он победил Шерзода Давлатова (Казахстан), итальянца Андреа Карлино, японца Рию Нагаяму.

В полуфинале Ицхак Ашпиз проиграл азербайджанцу Балабаю Агаеву.

В поединке за бронзовую медаль израильтянин победил южнокорейца Харима Ли.