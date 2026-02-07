Дзюдо. Турнир Гран-при в Париже. Израильтянин завоевал бронзовую медаль
время публикации: 07 февраля 2026 г., 19:20 | последнее обновление: 07 февраля 2026 г., 19:28
В Париже проходит турнир Гран-при по дзюдо. В нем принимают участие 488 спортсменов из 78 стран.
Израильтянин Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) стал бронзовым призером.
Он победил Шерзода Давлатова (Казахстан), итальянца Андреа Карлино, японца Рию Нагаяму.
В полуфинале Ицхак Ашпиз проиграл азербайджанцу Балабаю Агаеву.
В поединке за бронзовую медаль израильтянин победил южнокорейца Харима Ли.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026